Deutlich den Zeigefinger hebt die Citigroup, die unverändert zum Verkauf der Titel rät. Während die mittelfristigen Ambitionen noch in etwa mit dem Konsens übereinstimmten, könnten die angepeilten jährlichen Wachstumsraten beim Orthodontics/IOS-Umsatz von 20 bis 30 Prozent wohl kaum realisiert werden, so die Analysten. Auch wenn sie Straumann durchaus als Klassenbesten im Implantatgeschäft ansehen, gebe es Abwärtsrisiken sowohl für die kurz- als auch die mittelfristigen Wachstumserwartungen.