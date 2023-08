Konkret legten die Verkäufe im ersten Semester um 3,3 Prozent auf 1,22 Milliarden Franken zu, wie Straumann am Dienstag mitteilte. Es ist das zweite Mal, dass beim Konzern der Umsatz in dieser Periode über der Milliardenschwelle zu liegen kommt. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, betrug das Wachstum 7,5 Prozent (VJ 19,6).