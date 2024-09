Im Streit um die Neuaufstellung der Thyssenkrupp-Stahlsparte sieht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst den Mutterkonzern am Zug. «Jetzt ist das Unternehmen an der Reihe, das zu sagen, was das Unternehmen tun kann», sagte der CDU-Politiker vor Gewerkschaftern in Duisburg. Anlass war der «Nationale Stahlgipfel» des NRW-Wirtschaftsministeriums.