In erster Linie sollen die Unternehmen beziehungsweise deren Eigentümer - also die Kantone und Gemeinden - in der Pflicht stehen. Sie müssen gemäss Vernehmlassungsvorlage dafür sorgen, dass die Firmen jederzeit über so viel Liquidität verfügen und so stabil aufgestellt sind, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen auch in Stresssituationen nachkommen können und es zu keiner Überschuldung kommt.