Strukturierte Produkte? Jetzt geht es einfach!

Das Komplizierteste ist die Vereinfachung. Daran haben wir gearbeitet. Die Ausdrücke Reverse Convertibles (RCs) und Multi Barrier Reverse Convertibles (MBRCs) kennen Sie? Nun setzen wir als Verwalterin noch ein AMC (Actively Managed Certificate) davor. Zugegeben – das klingt fürs Erste nicht ganz so einfach.

Ist es aber, denn Sie müssen sich bei diesem Strukturierten Produkt um nichts mehr kümmern. Sie bleiben jederzeit voll investiert, und Dinge wie Call-Daten, Rückzahlungen oder Rolling übernehmen wir. Titelspezifische Klumpenrisiken aus Strukturierten Produkten? Wir denken daran. Ebenfalls klar ist, dass Sie niemals unerwünschte Aktien ins Depot geliefert bekommen. Das AMC funktioniert eigentlich wie ein klassischer Fonds, ist und bleibt rechtlich gesehen jedoch ein Strukturiertes Produkt. Eines, das kein Verfalldatum hat und auch jederzeit über die Börse gehandelt werden kann.

Vor dem Hintergrund, dass die Aktienmärkte nach einem bald zwölfjährigen Anstieg für eine Konsolidierung anfälliger geworden sind, haben wir das neue Renditeoptimierungsprodukt unter dem Namen «LUKB aktiv verwaltetes Tracker-Zertifikat auf AKB Rendite Plus Basket» lanciert. Gerade, weil uns die Geschichte lehrt, dass statistisch gesehen in den nächsten Jahren auch mit sinkenden Kursen gerechnet werden muss. Oder anders ausgedrückt – weil es schwieriger werden kann, eine angemessene Rendite zu erwirtschaften, indem dem Markt nur passiv gefolgt wird. So bietet sich als Portfolioergänzung ein Baustein an, der auch Seitwärtsphasen der Aktienmärkte in Rendite ummünzen kann.

Gemeinsam mit der Luzerner Kantonalbank (Emittentin) lancieren wir als Verwalterin diese neue und verlässliche Form der aktiv verwalteten Strukturierten Produkte. Klingt doch ganz einfach? Hier gibt’s noch mehr Klarheit und Kleingedrucktes.