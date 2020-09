Studie: Farben wecken überall ähnliche Gefühle

Weltweit sind sich die Menschen laut einer Studie überraschend einig: Rot steht für Liebe, aber auch für Ärger. Gelb sorgt für Freude, und Braun berührt emotional eher wenig. "Diese Ähnlichkeiten haben uns sehr erstaunt", sagte die Erstautorin Domicele Jonauskaite von der Universität Lausanne im Gespräch mit Keystone-SDA. Auch unterschieden sich die Gefühlsassoziationen zwischen Geschlechtern und verschiedenen Altersstufen nicht.

Für die Studie wurden fast 4600 Menschen aus 30 Nationen auf sechs Kontinenten befragt. Daten von 193 französischsprachigen Schweizerinnen und Schweizern flossen in die Analyse mit ein. Sie mussten verschiedenen Farben jeweils Gefühle in unterschiedlicher Intensität zuordnen. Daraus bildeten die Forscher die nationalen Mittelwerte und verglichen diese mit dem weltweiten Durchschnitt.

Neben den festgestellten globalen Übereinstimmungen gibt es auch nationale Besonderheiten, wie die Forscher im Fachmagazin "Psychological Science" berichten. Zum Beispiel wird Weiss in China wesentlich mit Trauer verbunden, in anderen Ländern eher mit Erleichterung. In Griechenland hingegen wird Lila mit Traurigkeit assoziiert.

Die Unterschiede sind der Studie zufolge zudem umso grösser, je weiter die Länder voneinander entfernt liegen. Ausserdem "spielt die Sprache eine grosse Rolle, wie wir über Farben denken", sagte Jonauskaite. So stimmten die Gefühle gegenüber Farben bei den französischsprachigen Schweizern am besten mit denjenigen der Franzosen überein.

Auch das Klima scheint Wirkung bei Farb-Emotionen zu zeigen. So wird laut den Wissenschaftlern die Farbe Gelb in Ländern mit wenig Sonnenschein stärker mit Freude verbunden als in sonnenverwöhnten Regionen. Ebenfalls könnten gemeinsame Erfahrungen aus der Umwelt wie ein blauer Himmel oder grüne Natur weitere globale Gemeinsamkeiten ergeben. Dies müsse in weiteren Studien jedoch noch untersucht werden.

In einer anderen Umfrage untersuchte Jonauskaite mit ihrem Team, wie sich die Farb-Emotionen bei Deutschschweizern und Romands unterscheiden. "Die Emotionen stimmen zu 88 Prozent miteinander überein", sagte die Psychologin. Ein markanter Unterschied: Die Farbe Grün assoziierten Deutschschweizer viel häufiger mit positiven Emotionen als Romands.

In die Analyse flossen bisher nur wenig Daten ein. Das Ziel von Jonauskaite ist es daher, mehr Befragungen durchzuführen, um ein umfassendes Bild der Schweizer Farb-Emotionen zu erhalten.

https://doi.org/10.1177/0956797620948810

(SDA)