Mit Sorge sehen die westlichen Verbündeten zudem die vertiefte Zusammenarbeit Nordkoreas mit Russland. Die Nato hatte zuletzt den Einsatz nordkoreanischer Soldaten in der russischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine bestätigt. US-Angaben zufolge befinden sich bereits 10'000 nordkoreanische Soldaten auf russischem Boden, darunter «eine kleine Zahl» in Kursk. Sie könnten innerhalb von Wochen zum Kampf in die Ukraine geschickt werden, hiess es.