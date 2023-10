Nach gut laufenden Zuckergeschäften im ersten Halbjahr erhöht der Südzucker -Konzern zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Die Mannheimer erwarten jetzt für 2023 ein operatives Ergebnis zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro. Bisher hatte der Konzern 850 bis 950 Millionen Euro auf dem Zettel. Das teilte der Konzern am Donnerstag in Mannheim mit.

12.10.2023 10:37