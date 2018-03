Dies teilte das Präsidialamt in Seoul am Sonntag mit. Es wird erwartet, dass das Duo mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang auch über Wege zur Aufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA über das nordkoreanische Atomprogramm reden werden.

Bereits rund um die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im vergangenen Monat war es zu einem diplomatischen Tauwetter gekommen. Nordkorea hatte hohe Delegationen nach Südkorea entsandt.

(SDA)