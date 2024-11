Mit dem rechtlichen Vollzug des «Spin-offs» sei Sunrise wieder ein unabhängiges Unternehmen, wird Sunrise-CEO André Krause in einer Mitteilung von Sunrise vom Freitagabend zitiert. In wenigen Tagen werde Sunrise als «starke Nummer Zwei im Telekommarkt» an der Schweizer Börse SIX kotiert sein, so Krause.