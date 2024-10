Die effektive Ausgabe der Sunrise-Titel erfolgt dann am 12. November in Form von amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADS). Der US-Konzern bestätigte in seinem Communiqué vom Dienstagabend den 12. November als «Spin-off-Datum». Ab dem 13. November können diese ADS dann regulär an der US-Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden, wie es in der Mitteilung weiter hiess.