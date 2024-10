So fiel der Umsatz von Juli bis September um 1,3 Prozent auf 749,0 Millionen Franken, wie Sunrise am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Dabei sank der Umsatz mit Privatkunden um 4,4 Prozent. Grund dafür sei der nachlassende Effekt beim Wechsel von UPC-Kunden auf günstigere Sunrise-Angebote. Zudem seien die Umsätze durch die Benutzung des Handys im Ausland (sog. Roaming) zurückgegangen. Und der Rückenwind durch Preiserhöhungen falle weg.