SVP und FDP bringen sich für Wahlen 2019 in Stimmung

An der Delegiertenversammlung am Samstag in Klosters GR bringt sich die SVP in Stimmung für die Wahlen 2019. 575 Tage seien es noch bis zu den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2019, schreibt Parteipräsident Albert Rösti in der Einladung zur Versammlung. Für die SVP heisse es, sich auf das gemeinsame Ziel, "Frei bleiben, damit die Schweiz Schweiz bleibt", auszurichten. Die Delegierten sind aufgefordert, über die Strategie für die Wahlen zu diskutieren.

Zudem müssen sie grünes Licht für eine grössere Rochade an der Parteispitze geben. Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher soll ins Vizepräsidium aufrücken, während sich ihr Vater, alt Bundesrat Christoph Blocher, aus der Parteileitung zurückzieht. Auch sonst soll der künftige Parteileitungsausschuss jünger, weiblicher und geografisch breiter abgestützt werden.

Auch die Delegiertenversammlung der FDP in Zug steht im Zeichen der Wahlen 2019. Wichtigster Punkt auf der Traktandenliste ist die Bestätigung von Präsidium und Vorstand. Die Parteispitze sei motiviert, die Partei ins Wahljahr zu führen, heisst es in der Einladung zur Delegiertenversammlung.

Die Delegierten werden zudem die Parolen zum Geldspielgesetz-Referendum und zur Vollgeld-Initiative fassen. Über beide Vorlagen wird am 10. Juni abgestimmt.

Die Parolenfassung steht auch im Zentrum der Delegiertenversammlung der EVP in Liestal. Zudem soll Nationalrat Nik Gugger zum zweiten Vizepräsident gewählt werden.

