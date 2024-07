Die Swatch Group mit bekannten Uhrenmarken wie Omega, Longines oder Tissot erzielte in den Monaten Januar bis Juni einen Nettoumsatz in Höhe von 3,45 Milliarden Franken. Das ist gegenüber der Vorjahresperiode ein deutlicher Rückgang von 14 Prozent, wie Swatch am Montag. mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet sind die Verkäufe um 11 Prozent gesunken.