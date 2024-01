Ab kommendem Samstag nehme die Swiss den Flugbetrieb nach Beirut wieder auf, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag nach einer eingehenden Analyse vor Ort mit. Ein Hin- und Rückflug am Samstag sowie zwei weitere Verbindungen seien bis am 13. Januar vorgesehen. Danach werde die Strecke gemäss dem ursprünglichen Plan während der Wintermonate - bis am 22. März - nicht bedient. Die Swiss fliegt im Normalfall zwei Mal wöchentlich, jeweils mittwochs und samstags, nach Beirut.