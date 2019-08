Swiss-Flugzeug verliert Teile über Frankreich

Der Vorfall habe sich am 25. Juli auf dem Flug LX348 ereignet, bestätigte die Swiss am Mittwoch eine Meldung des Onlineportals "20 Minuten" gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. An Bord des Fluges befanden sich demnach 116 Fluggäste und 5 Crewmitglieder.

Laut Swiss habe der Verlust der Flugzeugteile keine Notlandung zur Folge gehabt, sondern "eine kontrollierte Zwischenlandung." Das Online-Portal bezieht sich bei der Berichterstattung auf eine Meldung von "The Aviation Herald".

Laut Nachrichtenagentur AFP, die sich auf eine Twittermeldung von BEA bezieht, sind Teile des Triebwerks aus einer Höhe von 10'000 Metern in einen Wald in der Nähe der Gemeinden Perrigny-sur-Armançon und Cry südwestlich von Paris gefallen.

(SDA)