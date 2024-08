Verspätungen im Sommer stärker

In den Sommermonaten - also von Anfang Juli bis 18. August lag die Pünktlichkeit laut Buchhofer bei 50 Prozent und damit einen Prozentpunkt höher als im Vorjahr. Insgesamt waren aber während der Sommerspitze mehr Passagiere «von Unregelmässigkeiten» betroffen, schrieb die Airline in einer Mitteilung. Denn in diesem Zeitraum flogen mit 2,8 Millionen rund 8 Prozent mehr Menschen mit der Airline als in der Vorjahresperiode.