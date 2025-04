Dank des Wachstums in den letzten zwölf Monaten werde der Wert des Immobilienportfolios mit der jüngsten Erweiterung rund 1 Milliarde Franken erreichen. Die Anlagegruppe investiert in altersgerechte Wohnliegenschaften, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitsimmobilien und Einrichtungen zur Gesundheitsförderung in Schweizer Städten.