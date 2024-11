In Frankreich verzeichnete Swiss Life kräftiges Wachstum: Die Prämien kletterten in Euro gerechnet um 12 Prozent in die Höhe. Das Fee-Geschäft geriet nach einer sehr starken ersten Jahreshälfte zwar etwas ins Stocken, legte aber mit 16 Prozent immer noch gut zu. Sehr beliebt sind bei französischen Kunden anlagegebundene Vorsorgelösungen.