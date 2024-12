Höhere Ausschüttungen

Alles in allem wird das Gewinnwachstum den Plänen zufolge in höhere Ausschüttungen an die Aktionäre münden. Der Konzern hebt verstärkend dazu auch die Ausschüttungsquote auf über 75 Prozent von bislang über 60 Prozent an. Die Ambition sei es, die Dividende je Aktie zu erhöhen, betonte Finanzchef Marco Gerussi.