Ende der Kaufkraftkrise

Trotz all dem erwarten die Swiss-Life-Ökonomen, dass sich die Lage ab Mitte des Jahres aufhellen wird. Der Hauptgrund ist laut Brütsch ein «Ende der Kaufkraftkrise» in wichtigen Volkswirtschaften. Über den Daumen gepeilt zeichneten sich in Deutschland und Frankreich Reallohnerhöhungen von um die drei Prozent ab. «Das sind kräftige Impulse», so der Chefökonom.