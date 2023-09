Auch in der Bewertung der Immobilien machte sich der Zinsanstieg bemerkbar. Die Swiss Life nahm Wertberichtigungen in Höhe von rund 400 Millionen Franken vor, vor allem auf Gewerbeimmobilien in Frankreich und Büro- und Verkaufsflächen in der Schweiz. Frost rechnet im zweiten Halbjahr mit weiteren Korrekturen, doch im 2024 sollte sich die Lage stabilisieren.