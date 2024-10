Die Swiss kann im laufenden Jahr mit dem Ergebnis nicht an das Rekordjahr 2023 anknüpfen. Während die gute Nachfrage nach Flugreisen gepaart mit einem grösseren Angebot den Umsatz in die Höhe treibt, hat die Lufthansa-Tochter in den ersten neun Monaten einen tieferen Betriebsgewinn eingeflogen. Fallende Ticketpreise und steigende Kosten sind Gründe dafür.