Die Ermordung des Chefs des US-Krankenversicherungskonzerns Unitedhealthcare, Brian Thompson, auf offener Strasse in New York am 4. Dezember hat in den USA unter anderem eine Debatte über das Geschäft von Versicherungen ausgelöst. Zahlreiche Menschen äusserten in sozialen Medien Sympathien für die Tat. Es gibt Hinweise darauf, dass der festgenommene Tatverdächtige Luigi Mangione aus Wut über das Verhalten der Krankenversicherer in den USA gehandelt haben könnte.