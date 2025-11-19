Konkret rechnet das Swiss Re Institute in den kommenden beiden Jahren mit einer realen Zunahme der Versicherungsprämien von jährlich 2,3 Prozent, wie der Rückversicherer am Mittwoch im Rahmen einer neuen Signa-Studie mitteilte. Es wird damit etwas unter den durchschnittlich 2,5 Prozent der vergangen fünf Jahren liegen. Auch in den kommenden Jahren soll sich das Wachstum bei dem Wert von 2,3 Prozent einpendeln.