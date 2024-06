«Starkniederschläge werden tendenziell häufiger und auch stärker. Wenn so viel Regen fällt und die Böden schon stark wassergesättigt sind, steigt die Gefahr von grossen Murgängen», so Grollimund weiter. Zwar sei viel in den Hochwasserschutz investiert worden, gleichzeitig gebe es einen Trend hin zu mehr Starkregen und zu anderen Gefahren wie Hagel oder Windstürmen.