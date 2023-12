Die Rating-Agentur Moody's hat das versicherungstechnische Finanzstärkerating (IFSR) für Swiss Re, Swiss Re Life & Health America Inc., Swiss Reinsurance America Corporation und alle anderen damit in Verbindung stehenden operativen Einheiten der Swiss Re-Gruppe bestätigt. Das Rating lautet weiterhin «Aa3» mit Ausblick «stabil», wie die Ratingagentur am Montagabend mitteilte.

18.12.2023 18:39