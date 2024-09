Das Thema soziale Inflation sei zwar in erster Linie ein US-Phänomen, doch greife dieses vermehrt auch auf andere Länder wie Grossbritannien, Australien und Kanada über, in denen das Deliktsrecht ebenfalls auf Präzedenzfällen beruhe. In Kontinentaleuropa dagegen sei das Deliktsrecht in Zivilgesetzbüchern geregelt, und es entscheiden Berufsrichter. In Ländern wie Deutschland oder Frankreich spiele die soziale Inflation kaum eine Rolle.