Swiss Re habe in einem «Blocktrade» insgesamt rund 11,6 Millionen Aktien oder etwa 10,05 Prozent der Aktien des kanadischen Finanzunternehmens verkauft, teilte der Zürcher Versicherungskonzern am Dienstag mit. Damit besitze er keine Anteile mehr. Der Verkaufspreis lag bei 56,20 kanadischen Dollar pro Aktie. Am Montagabend hatte der Titel an der Börse Toronto bei 61,26 Dollar geschlossen.