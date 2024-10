Die Swiss hat in den ersten neun Monaten 2024 einen Betriebsgewinn in Höhe von 505,0 Millionen Franken eingeflogen, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Das entsprach noch einem Rückgang um 18 Prozent, nachdem der Umsatz in der ersten Jahreshälfte gar um über ein Fünftel eingebrochen war. Fallende Ticketpreise und steigende Kosten seien Gründe dafür, hiess es.