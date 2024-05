Die Aktionäre bestätigten an der GV zudem sämtliche sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsratsmitglieder in ihrem Amt und wählten drei neue Kandidaten in den Verwaltungsrat. Gewählt wurden Jens Alder, Alexander Gut, Karl Haider, Martin Lindqvist, David Metzger, Mario Rossi und Michael Schwarzkopf.