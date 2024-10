Mit der Ende September gestarteten israelischen Bodenoffensive im Libanon gegen die Hisbollah-Miliz eskalierte die Lage in der Region weiter. Israel will so die Rückkehr von 60'000 Israelis ermöglichen, die seit Monaten durch die Hisbollah-Angriffe aus Gebieten entlang der Grenze vertrieben wurden. Bereits vor dem Beginn der Bodenoffensive begann die israelische Armee mit massiven Luftangriffen gegen Hisbollah-Ziele im Libanon.