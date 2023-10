Bei den Raketenangriffen am Samstagmorgen wurden nach ersten Erkenntnissen in Israel zahlreiche Menschen verletzt und es gab Todesopfer. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas erklärte den Beginn einer «Militäroperation» gegen Israel. Die israelische Armee teilte mit, das Land sei in Kriegsbereitschaft versetzt worden.