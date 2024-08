Laut der Mitteilung flogen in der Sommerferienzeit, also von Anfang Juli bis Mitte August, 2,8 Millionen Passagiere mit der Swiss. Das entspricht einem Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei sei der 14. Juli mit mehr als 63'000 Fluggästen der Rekordtag gewesen, heisst es.