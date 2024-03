Positiv werden auch die Aussagen des Unternehmens zur künftigen Dividendenpolitik beurteilt. Vermutlich auch um die Gemüter der Politik in Bern zu besänftigen, will die Swisscom die Jahresdividende von bisher 22 Franken auf 26 Franken ab dem Jahre 2026 erhöhen. Und für die Folgejahre werden weitere Dividendenerhöhungen in Aussicht gestellt. In den letzten Jahren galt die Dividende in Höhe von 22 Franken stets als in Stein gemeisselt.