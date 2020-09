Sie löst Hans Werner ab, der nach neun Jahren künftig Mandate in der Wirtschaft und bei Institutionen übernehmen werde, teilte das Telekom-Unternehmen am Montag mit.

Klementina Pejic, die ihre neue Funktion am 1. Februar 2021 übernehmen wird, arbeite seit 2003 für Clariant in strategischen wie auch operativen HR-Funktionen, heisst es weiter. Seit Anfang 2018 ist sie beim Basler Spezialchemieunternehmen als Head of Group Human Resources tätig.

(SDA)