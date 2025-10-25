Der Entscheid zur Zusammenarbeit sei am Sonntag an der Swissmechanic-Delegiertenversammlung in Thun einstimmig gefallen, teilte der Verband mit. Er markiere «einen »historischen Schritt für die gesamte MEM-Industrie und die Schweizer Tech-Unternehmen", hiess es.
Gebündelt werden ab Ende Jahr die Entwicklung und der Vertrieb der Bildungsmedien für die acht technischen Berufe der Branche, das Qualifikationsverfahren mit der Entwicklung der Prüfungen, die Berufspflege, das Berufsmarketing mit den Berufsmeisterschaften und die Berufsrevisionen.
Diese Leistungen würden in Zukunft am Standort von Swissmem in Winterthur erbracht und durch Mitarbeitende von Swissmechanic verstärkt. Auch die Berufs- und Grundbildungskommissionen sollen zusammengeführt werden.
(AWP)