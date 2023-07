In Zürich habe Swissport dieses Jahr hunderte Personen rekrutiert. "Wir verlieren in der Schweiz jedes Jahr 15 bis 20 Prozent der Mitarbeitenden. In den USA sind es rund 100 Prozent, in Grossbritannien 40", sagte Brady. Ein 25-Jähriger, der im Startvorfeld Koffer verlädt, verdiene bei Swissport bei einer Vollanstellung 65'000 jährlich bei Karrierebeginn.