Swissport hat zwei vom Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) ausgestellte Zertifizierungen für die Abfertigung von Pharma-Fracht an den Flughäfen Lüttich in Belgien und Toronto Pearson in Kanada erhalten. Swissport ist dabei, weltweit seine Pharmakapazitäten auszubauen.

01.09.2023 13:12