Laut den Angaben verfügt Halleux über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Airline-Branche. Er begann seine Laufbahn 1997 bei Air France, wo er verschiedene Positionen in den Bereichen Logistik und Geschäftsentwicklung innehatte, bevor er in das Joint Venture SkyTeam Cargo US zwischen Air France, Delta Airlines und Korean Air eintrat. Später wurde er Regionalleiter für Hongkong und Südchina bei Air France-KLM. Später war er Vice President Cargo Asia Pacific bei Qatar Airways und zuletzt bei derselben Airline Chef der Cargosparte.