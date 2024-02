Swissport hat einen neuen Auftrag in Saudi-Arabien erhalten. Der Flughafendienstleister übernimmt in Al-Ula Passagierdienste und die Vorfeldabfertigung für die Royal Jordanian Airlines. Damit ist die ehemalige Swissair-Tochter nun an sechs Flughäfen im Königreich Saudi-Arabien tätig.

19.02.2024 13:11