Die Mehrheitsanteile der auch in der Schweiz aktiven dänischen Online-Traderin waren zum Verkauf gestanden: «Dass man da auf Swissquote kommt, ist naheliegend», bestätigte Bürki in einem am Freitag publizierten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» (online). Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass die Basler Bank J. Safra Sarasin einen Anteil von 70 Prozent an der Saxo Bank übernimmt.