Dimitri Houtart komme vom öffentlich-rechtlichen britischen Sender BBC, teilte Syngenta am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Er sei 21 Jahre in leitenden Positionen in der Redaktion tätig gewesen, die letzten zehn Jahre davon mit den Spezialgebieten unter anderem Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung.