Die T-Mobile-Aktie verlor am Vorabend im Zuge der Zahlenbekanntgabe in den USA nachbörslich 5,6 Prozent. Damit würde im Haupthandel aber immer noch ein Plus von gut 12 Prozent seit Jahresanfang stehen. Die T-Aktie gab nach dem Handelsstart in Frankfurt um 3,6 Prozent auf 31,57 Euro nach. Auch sie liegt damit noch komfortabel im Plus seit dem Jahreswechsel.