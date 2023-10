Der tropische Wirbelsturm zog über Nacht von Taiwan in Richtung Westen. In der Inselrepublik richtete «Koinu» am Donnerstag schwere Schäden an. Fast 400 Menschen wurden verletzt, und eine Frau starb in Folge eines sturmbedingten Unfalls, wie die Notfallzentrale am Freitag berichtete. Aus den verschiedenen Regionen meldeten die Behörden insgesamt fast 3800 Unfälle. In rund 390 000 Haushalten fiel der Strom aus.