In der von Peking als «Taiwan-Frage» bezeichneten Spannungslage geht es darum, die unabhängig und demokratisch regierte Insel an die Volksrepublik zu binden. Die Kommunistische Partei zählt Taiwan, das offiziell Republik China heisst, zum chinesischen Staatsgebiet. Peking spricht dabei immer wieder vom «Ein-China-Prinzip», also der Annahme, dass es nur ein China geben kann.