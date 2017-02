Takata bekennt sich im Airbag-Skandal schuldig

Ein US-Gericht akzeptierte am Montag die im Januar erzielte Einigung mit den US-Behörden. Takata-Finanzchef Yoichiro Nomura erschien dabei persönlich vor dem Gericht: "Ich möchte mich im Namen von Takata in aller Form entschuldigen", sagte er.

Takata muss eine Milliarde Dollar Strafe zahlen und sich drei Jahre lang unter die Aufsicht eines unabhängigen Prüfers stellen. Bei den Anwälten von Opfern stiess die Einigung auf Kritik. Sie bemängeln vor allem, dass darin auch die Autobauer als Geschädigte bezeichnet werden.

Honda, Nissan, BMW, Ford und Mazda werden beschuldigt, von den fehlerhaften Takata-Airbags jahrelang gewusst und sie dennoch benutzt zu haben. Eine entsprechende Klage wurde bereits eingereicht. Den US-Behörden zufolge hatten Takata-Manager jahrelang gefälschte Testberichte an Auto-Hersteller geschickt.

Weltweit stehen mindestens 16 Todesfälle mit defekten Aufblasvorrichtungen von Takata in Verbindung. Mehr als 100 Millionen Airbags wurden zurückgerufen, davon allein in den USA 70 Millionen. Betroffen sind dort etwa 42 Millionen Fahrzeuge. Es ist der grösste Rückruf in der Geschichte der Autoindustrie. Noch sind Millionen Airbags nicht ausgetauscht.

Richter George Steeh erklärte, er habe eine höhere Strafe in Erwägung gezogen. Da dies aber den noch notwendigen Austausch vieler Airbags verzögern könnte, habe er davon abgesehen. Zudem bestünde die Gefahr eines Bankrotts von Takata.

Der Autozulieferer braucht für den Ersatz der defekten Luftkissen dringend Geld. Die Rückrufe könnten Takata mehrere Milliarden Dollar kosten. Wegen des Skandals erwartet das Unternehmen in dem im März endenden Geschäftsjahr 2016/17 bereits den dritten Verlust in Folge. Das Unternehmen ist deshalb auf der Suche nach Investoren.

Mit der nun erzielten Einigung sind die juristischen Auseinandersetzungen von Takata in Zusammenhang mit dem Skandal aber noch nicht beendet. So gibt es noch verschiedene Zivilklagen. Zudem wurden drei langjährige Takata-Manager wegen der Fälschung von Tests verklagt.

(SDA)