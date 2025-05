Der deutsche Versicherungskonzern Talanx ist trotz hoher Katastrophenschäden bei seiner Tochter Hannover Rück mit einem Rekordgewinn ins Jahr gestartet. Die Waldbrände in Kalifornien kosteten Talanx im ersten Quartal bisher 640 Millionen Euro und waren einer der grössten Naturkatastrophenschäden der Konzerngeschichte, wie der Versicherer am Donnerstag in Hannover mitteilte. Doch gute Geschäfte der Erstversicherungssparte mit der Hauptmarke HDI machten die teuren Belastungen in der Rückversicherung mehr als wett. Dadurch verdiente Talanx unter dem Strich 604 Millionen Euro - fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so viel wie noch nie in einem Quartal.