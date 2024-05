«Im dritten Quartal ist die Hurrikan-Saison, da passieren die Grossschäden», sagte Wicke in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Wenn man in der Branche seine Jahresprognose anpasse, dann eher erst nach dem dritten Quartal. Allerdings zeigte er sich optimistisch, dass der Konzern in diesem Jahr eine Eigenkapitalrendite von mehr als 15 Prozent erreicht. Auch 19 Prozent seien in Reichweite, sagte er. Im ersten Quartal lag die Rendite bei 21,2 Prozent.