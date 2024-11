Insgesamt baute Tamedia, das zur TX Group gehört, 55 Vollzeitstellen ab. Viele freiwillige Abgänge, Frühpensionierungen und Pensenreduktionen führten dazu, dass die Zahl der Entlassungen reduziert werden konnte. Sie beläuft sich auf 9 Entlassungen in Redaktionen der Deutschschweiz und 8 in der Romandie, also 17.